НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

889-й гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Виннипегом»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступили «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил капитан столичной команды Александр Овечкин, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

После первого периода счет был 1:1 — по шайбе забросили Джош Моррисси и Эндрю Манджапане. Под занавес второй 20-минутки вновь вывел хозяев вперед Мэйсон Эпплтон. «Виннипег» лидировал до последних минут третьего периода, но «Кэпиталз» сумели перевести игру в овертайм благодаря точному броску Овечкина из левого круга вбрасывания. В дополнительное время победу вырвали хозяева, решающим оказался бросок Николая Элерса.

Шайба Овечкина в ворота «Виннипега» оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 28 марта на выезде против «Миннесоты». Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.