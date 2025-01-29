Хоккеисту Капризову предстоит операция

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов пропустит минимум месяц из-за предстоящей операции. Об этом сообщает TSN.

Источник утверждает, что операция запланирована на пятницу, 31 января.

Недавно Капризов восстановился от травмы нижней части тела, из-за которой пропустил больше месяца. Россиянин успел провести три игры, в двух из которых отметился голевыми передачами.

В текущем сезоне Капризов сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее стало известно, что россиянин оказался в числе претендентов на индивидуальную награду в НХЛ.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть на Кубке мира по хоккею в 2028 году.