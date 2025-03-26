Карпин подвел итоги товарищеского матча с Замбией

Карпин об игре с Замбией: меня радует отношение игроков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Замбии.

«Разочарования точно нет. Замбия не показала всего потенциала. Поблагодарил наших игроков. Рекорды — вообще не показатель, на бумаге выглядит красиво. Меня больше радует отношение ребят к делу, как они тренируются, выполняют установку, восстанавливаются», — заявил наставник на пресс-конференции.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Максим Глушенков на восьмой минуте. Также в первой половине встречи отличился Илья Вахания на 44-й минуте. На 54-й и 58-й минутах Глушенков оформил хет-трик, а на 73-й минуте окончательный счет установил Алексей Батраков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Замбия располагается на 87-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). 19 марта россияне обыграли сборную Гренады со счетом 5:0.

Сборная России обладает лучшей серией в мировом футболе прямо сейчас — в ее активе восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

Также россияне дольше всех в мире не пропускают — 774 минуты. Последний раз национальная команда пропускала в октябре 2023 года в первом тайме товарищеского матча с Кенией (2:2).

Ранее в РФС оценили вероятность возвращения России на международную арену.