Были названы причины неудач Медведева

Бывший пресс-секретарь Федерации тенниса России Виталий Яковенко (ФТР) выразил мнение, что причины плохих выступлений Даниила Медведева связаны с тем, что соперники его изучили. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Даня выступил в начале этого сезона гораздо ниже своих возможностей. Он давно не новичок в туре, он очень своеобразный и талантливый игрок, но его уже достаточно хорошо изучили соперники его поколения, а соперники нового поколения для него еще неизведанное поле», — заявил Яковенко.

25 марта сообщалось, что Медведев вылетит из топ-10 мирового рейтинга впервые с 2023 года.

21 марта Медведев не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами. Российский теннисист проиграл представителю Испании Хауме Мунару, который занимает 56-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась в двух сетах с результатом 2:6, 3:6.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Медведев заявил о проблемах со здоровьем после вылета с турнира в США.