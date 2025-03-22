«Сильно болело»: Медведев заявил о проблемах со здоровьем после вылета с турнира в США

Теннисист Медведев заявил о сильных болях в спине перед «Мастерсом» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью YouTube-каналу «Больше» после поражения во втором круге турнира серии «Мастерс» в США от представителя Испании Хауме Мунара заявил о проблемах со спиной.

«У меня сильно болела спина перед турниром, после Индиан-Уэллса. Поэтому тяжело было двигаться. <...> Надеюсь, что со спиной ничего серьезного — по идее, не должно быть, все должно нормально пройти. Но никогда не известно. Играть было тяжело», — отметил он.

Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась в двух сетах с результатом 2:6, 3:6. Медведев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Мунара ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее было названо качество, которого Медведеву не хватает для стабильных успехов.