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Теннисист Медведев вылетит из топ-10 мирового рейтинга впервые с 2023 года

Российский теннисист Медведев покинет топ‑10 рейтинга ATP впервые с 2023 года
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Это произойдет впервые с 2023 года.

Такое стало возможно после того, как австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертый круг турнира в Майами, обыграв бразильца Жоао Фонсеку. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 6:2.

21 марта Медведев не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами. Российский теннисист проиграл представителю Испании Хауме Мунару, который занимает 56-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась в двух сетах с результатом 2:6, 3:6.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Медведев заявил о проблемах со здоровьем после вылета с турнира в США.

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