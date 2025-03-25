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Полузащитник сборной России рассказал, доволен ли тренер игрой с Замбией

Игрок сборной России Черников о победе над Замбией: Карпин остался доволен
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Полузащитник сборной России Александр Черников заявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин остался доволен исходом игры с Замбией. Его слова приводит «Советский спорт».

«Выиграли, выполнили установку тренера. Как я понял, Валерий Георгиевич остался доволен. Понятно, есть моменты, которые он хочет улучшить, но это уже потом будем индивидуально разбирать», — заявил Черников.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Максим Глушенков на 8-й минуте. Также в первой половине встречи отличился Илья Вахания на 44-й минуте. На 54-й и 58-й минутах Глушенков оформил хет-трик, а на 73-й минуте окончательный счет установил Алексей Батраков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Замбия располагается на 87-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). 19 марта россияне обыграли сборную Гренады со счетом 5:0.

Ранее в РФС оценили вероятность возвращения России на международную арену.

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