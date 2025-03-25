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«Шагнул к побитию рекорда Дзюбы»: Булыкин прокомментировал хет-трик Глушенкова за сборную

Экс-нападающий Булыкин: Глушенков сделал первый шаг к побитию рекорда Дзюбы
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Михаил Киреев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом российский нападающий, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче против Замбии (5:0), отметив игру нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, отметившегося хет-триком.

«Не знаю, что Глушенков имел в виду, но что он сегодня сделал первый шаг к побитию рекорда Дзюбы, мы увидели. А как он говорит и что делает в клубе, я особенно не в курсе, но сегодня он сыграл действительно хорошо», — считает Булыкин.

Максим Глушенков дал во время паузы на матчи сборной интервью, в котором заявил, что в сборной, в отличие от весенних матчей «Зенита», получает удовольствие от игры команды. В составе «Зенита» Глушенков в трех матчах Российской премьер-лиги не отметился результативными действиями, а его команда набрала четыре очка, сыграв вничью с ЦСКА (0:0), обыграв воронежский «Факел» (2:0) и уступив московскому «Спартаку» (1:2).

Ранее было названо условие, при котором Карпин еще раз вызовет Артема Дзюбу.

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