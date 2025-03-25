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Тренер рассказал, при каком условии Карпин еще вызовет Дзюбу

Экс-футболист Колыванов: Дзюба возрастной, а надо наигрывать молодежь
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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России, а ныне тренер Игорь Колыванов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об Артеме Дзюбе, который сыграл против Гренады (5:0) и побил в этой встрече рекорд по голам за национальную команду страны, который он делил с Александром Кержаковым, но не остался в расположении сборной перед вторым мартовским поединком против Замбии.

«У всех один вопрос – по поводу Дзюбы. Не могу сказать, вызовет его еще Карпин или нет. Если будет достойно играть, то, наверное, вызовет. Если смотреть на перспективу, то, понятное дело, Дзюба возрастной, а надо молодежь привлекать. Дай бог, чтобы он играл столько, сколько еще хочет, и все у него будет нормально», — считает Колыванов.

Артем Дзюба, выступающий сейчас в Российской премьер-лиге за «Акрон», провел за национальную сборную России 56 матчей, забив в них 31 мяч. Главная команда страны проведет 25 марта свой второй весенний товарищеский матч и сыграет с национальной сборной Замбии.

Ранее Антон Миранчук заявил, что заскучал в Швейцарии.

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