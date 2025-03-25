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Мостовой объяснил, как надо реагировать на победы сборной России

Мостовой заявил, что победы сборной России над Гренадой и Замбией не стоят шума
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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что не стоит придавать большой значимости победам сборной России в товарищеских матчах против Гренады и Замбии.

По его словам, уровень соперников российской команды не заслуживает бурной радости.

«Меня немного возмущает, когда к таким соперникам как Гренада или Замбия, при всем уважении, относятся у нас так пафосно. Нам, футбольным людям, это смешно. Меньше шуметь надо! Вы играете со сборными из второй сотни рейтинга ФИФА! Победили — и хорошо, молодцы», — заявил Мостовой.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Первый гол нашей национальной команды в игре против Замбии забил Максим Глушенков на 8-й минуте. Также в первой половине встречи отличился Илья Вахания на 44-й минуте. На 54-й и 58-й минутах Глушенков оформил хет-трик, а на 73-й минуте окончательный счет установил Алексей Батраков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее глава ЭСК объяснил ключевое решение матча «Спартак» — «Зенит».

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