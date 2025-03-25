Глава ЭСК объяснил ключевое решение матча «Спартак» — «Зенит»

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев заявил, что у судьи не было оснований не засчитать победный гол «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понимаю всю критику. Все имеющиеся ракурсы в отношении спорного момента на 90‑й минуте матча не являются однозначно убедительными. У ЭСК не было оснований не засчитывать гол. Мы используем технологию построения офсайдных линий, сертифицированную ФИФА», — заявил Каманцев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее глава «Зенита» заявил, что не устраивал разнос игрокам.