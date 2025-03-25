В ФФККР рассказали о возможной смене спортивного гражданства 17-летней россиянкой

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что не получали запрос от азербайджанской федерации о смене спортивного гражданства 17-летней российской фигуристки Вероники Жилиной. Слова генерального директора организации Александра Когана приводит ТАСС.

«Мы не получали официального запроса от азербайджанской федерации с просьбой о переходе Вероники. Нам удивительно ее намерение перейти в другую федерацию, потому что она — перспективная фигуристка для нашей страны», — заявил Коган.

25 марта сообщалось, что Жилина хочет сменить спортивное гражданство.

Жилина стала известна широкой публике после съемок в проекте «Ледниковый период. Дети», где запись ее выступления в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» собрала 5 млн просмотров на YouTube. Тогда фигуристка из Архангельска тренировалась в группе Этери Тутберидзе, однако в 2020 году перешла в академию Евгения Плющенко.

Среди достижений 17-летней фигуристки — победа на этапе международной юниорской серии Гран-при, серебро первенства России среди юниоров, победа в финале Кубка России среди юниоров.

Ранее Гном Гномыч устроил разборки на Мальдивах.