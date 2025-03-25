«Вы издеваетесь?!» Сын Плющенко и Рудковской устроил разборки на Мальдивах

12-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, устроил разборки с родителями во время отдыха на Мальдивах. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал Плющенко-старший.

«Я не пойду! Я не пойду в 9:30 утра! Я буду спать до победы! Я не пойду! Я не пойду в 9:30! Я не пойду! Я не буду! Я приехал сюда, чтобы еще отдыхать! А не идти в падел-теннис играть. В 9:30 утра! Вы че, издеваетесь надо мной?! Хочешь — иди! Я умею играть в падел-теннис, поэтому меня не надо учить», — заявил Александр.

25 января сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ранее Плющенко заявил, что не собирался бросать своего сына на растерзание во время турнира.