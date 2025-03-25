В ЦСКА объяснили решение ЭСК по молодому полузащитнику

Брейдо: ЭСК согласился с ошибочной желтой Кисляку, но отменить ее нельзя

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку с желтой карточкой хавбеку Матвею Кисляку, но отменить ее нельзя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Стоит напомнить, что желтую карточку по текущему регламенту отменить нельзя. Только в редких ситуациях, когда арбитром по ошибке перепутан футболист. Но справедливая оценка, как и понятная трактовка, тоже очень важны», — заявил Брейдо.

В матче 21-го тура с «Акроном», который завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-синих», арбитр ошибочно показал желтую карточку Кисляку на 63-й минуте. Также ЭСК определил, что судья ошибочно поставил штрафной удар, после которого был забит один из голов «армейцев».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает шестое место — в их активе 38 баллов. Лидирует «Краснодар», у которого 46 очков. На втором месте идет «Спартак», на третьем — «Зенит».

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