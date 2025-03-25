Легенда «Спартака» пожаловался на размер пенсии

Экс-игрок «Спартака» Ловчев заявил, что на российскую пенсию не прожить

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что размер пенсии в стране слишком мал и на нее не прожить. Его слова приводит Sport24.

«Таких, как я, в стране немного. Если бы не эта надбавка, жить на одну пенсию было бы реально тяжело», — заявил Ловчев.

Пенсия экс-футболиста составляет ₽30 тыс. Также он получает ₽48 тыс. в месяц за бронзовую медаль Олимпиады-1972 в Мюнхене. Ловчев добавил, что его положение является исключением, а большинству пенсионеров в России приходится выживать на минимальные суммы.

В феврале тренер Анатолий Бышовец сравнил размер пенсий в России с милостыней. В январе четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал себя нищим.

Ранее игрок ЦСКА рассказал о своих тратах.