«Я нищий, живу на три пенсии»: четырехкратный олимпийский чемпион о деньгах

Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тысяч

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей пенсии и признался, что от его накоплений ничего не осталось. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская — 52 тысячи. Офицерская как у подполковника в отставке — 62. И 26 от родного региона. В квартире во время обыска 15 человек работали!» — заявил он.

Кроме четырех золотых олимпийских медалей (1968, 1972, 1976, 1980 — все в эстафетах) Тихонов в своей карьере завоевал серебряную награду Олимпиады в 1968 году на индивидуальной гонке. Также он — одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года. С 2002 по 2009 год Тихонов был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов.

Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира — до 2009 года.

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