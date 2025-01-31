Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я нищий, живу на три пенсии»: четырехкратный олимпийский чемпион о деньгах

Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тысяч
close
Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей пенсии и признался, что от его накоплений ничего не осталось. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская — 52 тысячи. Офицерская как у подполковника в отставке — 62. И 26 от родного региона. В квартире во время обыска 15 человек работали!» — заявил он.

Кроме четырех золотых олимпийских медалей (1968, 1972, 1976, 1980 — все в эстафетах) Тихонов в своей карьере завоевал серебряную награду Олимпиады в 1968 году на индивидуальной гонке. Также он — одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года. С 2002 по 2009 год Тихонов был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов.

Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира — до 2009 года.

Ранее на уехавшего из России главу Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами