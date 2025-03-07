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«В это время деньги не нужны»: игрок ЦСКА рассказал о своих тратах

Футболист ЦСКА Кисляк заявил, что тратит 100 тысяч рублей в месяц
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, какая сумма денег ему необходима в месяц для комфортного проживания в Москве. Его слова приводит Sport24.

«Тысяч сто рублей. Отправляю деньги сестре в Оскол — у нее сын растет, уровень жизни там обычный, но зарплаты и пенсии низкие. Покупаю что-то, когда нужно. А когда сборы, трачу вообще максимум 50 тысяч. В это время деньги вообще не нужны: только два раза в город вышел, одежды прикупил», — поделился игрок.

Кисляк — воспитанник «Чертаново». Он выступает за армейский клуб с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в составе команды, записав на свой счет одну результативную передачу.

Футболист получает вызовы в молодежную сборную России. 8 и 11 сентября 2023 года сыграл за национальную команду в товарищеских матчах против Узбекистана (3:3, 2:0), в первой игре отметился забитым мячом.

В 20-м туре ЦСКА на домашнем поле сыграет против подмосковных «Химок». Игра пройдет 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

Ранее РФС разрешил ЦСКА заявить новичка.

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