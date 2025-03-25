Сборная России по футболу назвала состав на матч с Замбией

Миранчук выйдет в стартовом составе на матч с Замбией, Мостовой станет капитаном

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал стартовый состав на предстоящий матч против национальной команды Замбии.

Место в воротах российской сборной займет голкипер «Спартака» Александр Максименко.

Линию обороны составят Илья Вахания, выступающий за «Ростов», Максим Осипенко также из «Ростова», Игорь Дивеев из ЦСКА и Данил Круговой из «Зенита».

Также с первых минут выйдут Иван Комаров из «Ростова», Александр Черников из «Краснодара», Андрей Мостовой из «Зенита», Антон Миранчук, представляющий швейцарский «Сьон», Максим Глушенков («Зенит») и Николай Комличенко («Ростов»).

Матч сборных России и Замбии состоится на московском стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Замбия располагается на 87-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). 19 марта россияне обыграли сборную Гренады со счетом 5:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в РФС призвали сборную России сыграть для болельщиков.