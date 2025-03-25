В РФС призвали сборную России сыграть для болельщиков

Сборная России в товарищеском матче с Замбией должна показать футбол, который понравится болельщикам. Об этом «Газете.Ru» заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Замбия занимает невысокое место в рейтинге? Надо сказать, что и у нас рейтинг-то не особо высокий. Щеголять тем, что мы выше Замбии, было бы неправильно. Наверное, Замбия посильнее предыдущих соперников.

Ожидания от игры? Я традиционно отвечаю: главное, чтобы зрители не разочаровались. Неважно, какой будет результат — 1:0 или 4:0. Важно, чтобы команда показала игру, которая понравится болельщикам. Я был на предыдущем матче, почти два часа ехал в одну сторону и столько же — в другую. Хорошо, что команда порадовала игрой и результативностью, у нас появился новый лучший бомбардир. Все это как-то нивелировало неудобства. Но я представляю человека, который заплатил деньги, промучился в дороге и не получил удовольствия от игры. Так что я ожидаю, что футболисты сыграют для зрителей и покажут футбол, который запомнится», — сказал Колосков.

Матч против Замбии станет для сборной России вторым за неделю. 19 марта подопечные Валерия Карпина разгромили команду Гренады со счетом 5:0. Автором одного из голов стал форвард «Акрона» Артем Дзюба, сыгравший за сборную впервые с 2021 года. Этот мяч стал для него 31-м в составе национальной команды — таким образом, он обошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Матч между командами России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, на столичной «ВТБ Арене». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее была названа разница мячей, с которой сборная России выиграет у Замбии.