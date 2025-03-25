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Глава «Зенита» заявил, что не устраивал разнос игрокам

Медведев назвал брехней сообщения о разносе игроков после игры со «Спартаком»
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ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что не устраивал футболистам клуба разнос после поражения от московского «Спартака». Его слова приводит Sport24.

«Это брехня», — заявил Медведев.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщал о том, что после игры со «Спартаком» Медведев сказал в раздевалке: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите [на хрен]», однако руку никто не поднял.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее стало известно, правильно ли засчитан победный гол «Спартака» в матче с «Зенитом».

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