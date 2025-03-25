«Сомнение, что на своем веку увижу»: экс-игрок «Зенита» о возвращении России

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин признался, что не верит в скорое возвращение сборной России и российских клубов на международную арену. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но у меня большие сомнения, что на моем веку увижу, что нас вернут в футбольную Европу. Потому что это уже происходит три года ярко выраженно. Не вижу за это время никаких подвижек в верном направлении. Хотя многие пишут, что нас вот-вот вернут, но это просто чьи-то мысли, а действий нет», — заявил он.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборов российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее сборной России предрекли трудности в матче с Замбией.