Сборной России предрекли трудности в матче с Замбией

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что российские футболисты могут столкнуться с трудностями в товарищеском поединке с Замбией. Его слова приводит «Советский спорт».

«Наличие международных соперников – это хорошо, с ними надо играть вне зависимости от статуса. Учитывая уровень соперника, с Замбией наша сборная забьет заметно меньше, чем с Гренадой, и даже они могут доставить трудности нашей обороне. Жду хорошей игры и победы», — заявил он.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборной российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

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