Министр спорта Дегтярев назвал невосполнимой потерей смерть экс-тренера «Амура»

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью бывшего наставника хабаровского «Амура» Андрея Мартемьянова.

«Будучи губернатором Хабаровского края, я пригласил Андрея Алексеевича стать наставником для нашей хоккейной команды. <...> В сезоне 2023/24 стояла задача выйти и пошуметь в плей-офф. И тогда нам это удалось! Его уход — невосполнимая потеря для отечественного хоккея. Мои самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам», — написал Дегтярев.

О смерти Мартемьянова стало известно 25 марта. Специалисту был 61 год.

Мартемьянов стал главным тренером «Амура» в 2016 году, покинул свой пост через два года и тогда же получил назначение на аналогичный пост в «Автомобилисте». В екатеринбургском клубе он проработал до 2020 года. 9 апреля 2021 года он был назначен главным тренером новосибирской «Сибири». В апреле 2023 года клуб принял решение не продлевать соглашение с Мартемьяновым.

В мае 2023 года Мартемьянов вновь вернулся в хабаровский «Амур». В феврале 2024 года клуб сообщил о продлении контракта со специалистом до 2025 года, однако 28 октября 2024 года сообщил о досрочном расторжении контракта. С тех пор тренер находился без работы.

Мартемьянов в своей игровой карьере становился чемпионом Универсиады в 1989 году.

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