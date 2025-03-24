17-летняя Андреева показала, как ее оскорбляют болельщики

Российская теннисистка Мирра Андреева выложила в своих соцсетях скрин, на котором были изображены оскорбительные комментарии от болельщиков после ее поражения от Аманды Анисимовой на турнире в Майами.

«Ты выглядишь как мужчина. Заслуживаешь худшего», — написал один из болельщиков.

Еще один фанат назвал Андрееву безмозглой, а другой болельщик назвал ее глупой.

Спустя некоторое время Андреева удалила публикацию.

Матч, который длился 2 часа 51 минуту, завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Для Андреевой это поражение стало первым за 14 матчей.

В четвертом круге Анисимова сыграет с британкой Эммой Радукану.

До «тысячника» в Майами Андреева выиграла два подряд аналогичных турнира в Дубае и Индиан-Эллсе, что позволило ей подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Андреева заявила о желании выиграть Солнечный дубль.