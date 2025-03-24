В Мытищах футболисты устроили массовую драку

Опубликовано видео массовой драки футболистов на детском турнире в Мытищах

На детском футбольном турнире в Мытищах состоялась массовая драка. Видео опубликовано в Telegram-канале «Мутко против».

Источник утверждает, что инцидент произошел между футболистами команд Мытищ и Химок 2010 года рождения во время матча зимнего Кубка Дмитрия Аленичева. Их родители утверждают, что причиной потасовки стало «ужасное судейство».

Зимний Кубок Дмитрия Аленичева проходит на одноименном стадионе в городе Мытищи с 18 января по 5 апреля.

17 марта в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подрались хоккеисты новосибирской «Сибири» и казахстанского «Барыса».

Днем ранее болельщики московского «Динамо-2» и «Калуги» устроили массовую драку перед матчем коллективов, который состоялся в рамках Второй лиги, после которой обе стороны пошли на стадион.

Ранее чемпион мира по боксу разбил яйцо о голову соперника.