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В Подмосковье футбольные фанаты устроили массовую драку

Mash: Фанаты «Динамо-2» и «Калуги» устроили массовую драку

Фанаты московского «Динамо-2» и «Калуги» устроили массовую драку перед матчем команд, который состоялся в рамках Второй лиги, сообщает Mash.

Инцидент произошел возле тренировочной базы «Новогорск-Динамо». Отмечается, что о пострадавших в драке данных нет.

После драки фанаты «Динамо-2» и «Калуги» пошли на стадион.

«Динамо-2» обыграло «Калугу» со счетом 2:0.

18 февраля ярославский хоккейный «Локомотив» через суд взыскал с выбежавшего на лед болельщика 500 тысяч рублей.

Именно такую сумму «Локомотив» был вынужден заплатить из-за поведения фаната. Инцидент произошел еще в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 24 апреля 2024 года на матче между ярославской командой и магнитогорским «Металлургом». Болельщик Евгений Баунов грубо нарушил правила поведения зрителей при проведении официального спортивного соревнования — он перебрался через ограждение и выбежал на ледовое покрытие, из-за чего матч приостановили.

Ранее стало известно наказание за расисткие оскорбления игрока петербургского «Зенита» Вендела.

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