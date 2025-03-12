Чемпион мира по боксу разбил яйцо о голову соперника

Чемпион мира по боксу Юбенк-младший разбил яйцо о голову своего соперника

Британский совет по контролю за боксом (BBBoC) оштрафовал чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBO) в среднем весе британца Криса Юбенка‑младшего за поведение во время битвы взглядов перед боем с Конором Бенном. Об этом сообщает Sky Sports.

Источник утверждает, что Юбенк-младший разбил яйцо о голову Бенна, что едва не привело к драке. За этот инцидент он был оштрафован на £100 тыс.

«Крис Юбенк‑младший нарушил правило 25 (неправомерное поведение) на пресс‑конференции в Манчестере, посвященной бою против Конора Бенна. В связи с этим стюарды оштрафовали его на 100 тысяч фунтов стерлингов», — заявили в BBBoC.

Промоутер Юбенка Бен Шалом заявил, что наказание «чрезмерное и смехотворно несоразмерное». Также он отметил, что боксер намерен подать апелляцию на вынесенное решение.

Бой между Юбенком-младшим и Бенном состоится 26 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Они должны были провести поединок в 2022 году, однако тогда Бенн провалил допинг-тест. Сообщалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера после употребления яиц.

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