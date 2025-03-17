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Опубликовано видео драки в матче КХЛ

В Новосибирске хоккеисты подрались в матче КХЛ
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ХК «Сибирь»

Хоккеисты «Сибири» и «Барыса» устроили драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео потасовки на льду опубликовали в Telegram-канале ХК «Сибирь».

«Драка! Рукавишников в кулачном поединке побеждает Оразова», — говорится в сообщении.

За произошедшее Роман Рукавишников из «Сибири» и Бейбарыс Оразов из «Барыса» были наказаны пятиминутными удалениями.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. На шайбу Динмухамеда Кайыржана сибиряки ответили точными бросками Энди Эндроффа, Павла Гоголева и Никиты Короткова. В конце встречи до минимального разрыв сократил Оразов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

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