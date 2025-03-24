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Олимпийский чемпион обрадовался завершению карьеры братьев Бё

Васильев об уходе братьев Бё: век норвежского беспредела заканчивается
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что рад тому, что норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё завершили карьеру. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Надеюсь, что на этом век норвежского беспредела заканчивается. Это же нелогично, что они так резко перед Олимпийскими играми решили завершить карьеру. Думаю, что им поставили условия, при которых махинации с терапевтическими исключениями будут раскрыты», — заявил Васильев.

23 марта Братья Бё провели последнюю гонку в карьере.

18 января Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Вслед за братом, о завершении карьеры объявил и Тарьей — 24 января.

За свою карьеру 31-летний Йоханнес Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом, дважды он выигрывал серебро Олимпиад, еще два раза он завоевывал бронзу Игр. На чемпионатах мира Бё 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала, 12 раз ему давалось выиграть серебро, еще пять раз он выигрывал бронзовые награды. Еще пять раз Бё становился чемпионом мира среди юниоров. Пять раз Бё становился обладателем Кубка мира.

36-летний Тарьей Бё по три раза выигрывал золото Олимпийских игр и становился призером, 12 раз побеждал на чемпионатах мира, а также выиграл общий зачет Кубка мира в сезоне-2010/2011.

Ранее в Госдуме оценили фото норвежских биатлонистов с флагом Украины.

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