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«Они свой то вынесли?» В Госдуме оценили фото норвежских биатлонистов с флагом Украины

Журова удивлена тому, что братья Бе вынесли флаг Украины на награждение
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова удивилась поступку норвежских биатлонистов, которые вышли с украинским флагом на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Оберхофе. Ее слова приводит РБ Спорт.

«Странно, что братья Бе вынесли флаг Украины. Я бы поняла, если бы норвежские биатлонисты вышли с флагом России с призывом вернуть в соревнования россиян. А зачем выходить с флагом соперников, которые выступают на Кубке мира? Они свой-то флаг вынесли?» — заявила Журова.

Она также отметила, что подобный жест носит политический характер, но добавила, что Россия не имеет возможности подать официальный протест.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С этого момента российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов.

Ранее в IBU заявили, что не видят проблемы в демонстрации норвежцами на пьедестале флага Украины.

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