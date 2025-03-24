«Беда с головой»: олимпийский чемпион дал совет 17-летней Андреевой

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников дал совет 17-летней Мирре Андреевой привыкать к негативным комментариям болельщиков после поражений, заявив, что среди них есть люди с расстроенной психикой. Его слова приводит РИА Новости.

«Разве Мирра должна постоянно все выигрывать? Подонков везде хватает. Андреевой, конечно, сейчас очень неприятно, она, наверное, впервые столкнулась с таким отношением к себе, ей надо привыкать и к такому поведению болельщиков», — заявил Кожевников.

Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Матч, который длился 2 часа 51 минуту, завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Для Андреевой это поражение стало первым за 14 матчей.

После поражения она выложила в своих соцсетях скрин, на котором были изображены оскорбительные комментарии от болельщиков.

До «тысячника» в Майами Андреева выиграла два подряд аналогичных турнира в Дубае и Индиан-Уэллсе, что позволило ей подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее в Госдуме восхитились 17-летней Андреевой.