«Большое уважение»: в Госдуме восхитились 17-летней Андреевой

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев восхитился игрой 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Его слова приводит РИА Новости.

«Мирра сейчас находится только на взлете своей карьеры, и победа на втором «тысячнике» подряд — это высочайший результат. <...> Мирре я выражаю большое уважение и восхищаюсь ее игрой. А также хочу высказать большую благодарность тренерскому штабу и Федерации тенниса России», — заявил Свищев.

16 марта в финале турнира WTA-1000 Андреева одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга. До победы в США она также завоевала титул турнира WTA-1000 в Дубае.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Андреева получила неожиданное поздравление с победой на турнире в США.