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Назван самый популярный клуб в России в 2024 году

«Зенит» обошел «Реал» и стал самым популярным клубом в России в 2024 году
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Петербургский «Зенит» стал самым популярным клубом в России в 2024 году по версии «Кинопоиска».

Отмечается, что индекс «Кинопоиск Pro Спорт» отображает не число болельщиков, а их активность. Чтобы запрос аудитории был засчитан в статистике, необходимо, чтобы пользователь перешел по ссылке и провел на странице не менее двух минут.

На второй строчке после «Зенита» расположился мадридский «Реал». Третье место занял «Спартак», четвертое — «Барселона», пятое — ЦСКА. Текущий лидер чемпионата России «Краснодар» стал шестым.

В турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» идет на третьем месте, отставая от московского «Спартака» по дополнительным показателям. В активе обоих коллективов по 43 очка. Лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 46 набранными баллами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее экс-игрок РПЛ заявил, что Максим Глушенков хочет покинуть «Зенит».

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