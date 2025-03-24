Экс-игрок РПЛ уверен, что Глушенков хочет покинуть «Зенит»

Деменко: если Глушенков так говорит о «Зените», то он хочет покинуть команду

Экс-футболист Максим Деменко выразил мнение, что российский нападающий петебургского «Зенита» Максим Глушенков хочет покинуть клуб. Его слова приводит «Чемпионат».

«Непонятно, когда футболист так высказывается прессе. Если он так говорит, значит, хочет покинуть «Зенит». Он хочет подчеркнуть свою персону. «Зенит» выпишет Глушенкову штраф за такие слова. Максим не имеет права так публично говорить о клубе», — заявил Деменко.

Известно, что недавно игрок пожаловался журналистам, что получил мяч всего три раза за матч, выполняя тренерские установки.

В турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» идет на третьем месте, отставая от московского «Спартака» по дополнительным показателям. В активе обоих коллективов по 43 очка. Лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 46 набранными баллами.

Ранее игрок «Зенита» признался, что не получал удовольствие от футбола.