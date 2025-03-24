Бывший министр спорта объяснил смысл санкций против российских атлетов

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что рано или поздно российские спортсмены полноценно вернутся к международным стартам.

По его словам, часть санкций против отечественного спорта была направлена как раз на то, чтобы отрезать атлетов от участия в стартах.

«Самая большая проблема в том, что мы не являемся участниками большой спортивной игры. Кстати говоря, думаю, что часть санкционной политики как раз была направлена на то, чтобы лишить нас этой возможности. Наши бывшие партнеры к этому очень стремились. Но это пройдет рано или поздно», — заявил Колобков.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее российским спортсменам посоветовали быть готовыми к Олимпиаде-2026.