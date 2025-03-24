«Мы ходим не в юбках а в штанах»: Черчесов о создании тренерского имиджа

Черчесов о тренерском имидже: мы ходим не в юбках, а в штанах

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался на YouTube-канале «Коммент.Шоу» о том, должны ли специалисты создавать тренерский имидж, заявив, что нельзя позволять себе определенные вещи.

«Ну, я не знаю, все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим, в брюках. И поэтому как-то надо это делать. Понятно, определенные вещи ты не должен себе позволять какие-то», — сказал Черчесов.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2.

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру.