Черчесов рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру

Тренер Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что у него есть желание продолжить карьеру в России.

«Пока я здесь и еще раз повторяю: есть желание работать в своей стране. Тем более в той ситуации, которая происходит в мире. Поэтому подождем», — сказал Черчесов.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее российский тренер назвал ошибкой увольнение Черчесова из сборной Казахстана.