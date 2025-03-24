Легенда мирового тенниса счел слова главы МОК Ковентри шагом в сторону России

Несогласие избранного президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с отстранением от участия в международных соревнованиях представителей стран, вовлеченных в военные конфликты, может стать началом возвращения России в олимпийскую семью. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил самый титулованный российский теннисист, олимпийский чемпион Сиднея — 2000 Евгений Кафельников.

«Безусловно, я это расцениваю как определенный позитивный шаг в сторону России. Ковентри как бывшая спортсменка понимает всю важность олимпийского движения. Думаю, что с ее приходом на этот пост у нас есть очень большие шансы вернуться в олимпийскую семью», — считает Кафельников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха. Ковентри является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее Тарасова призвала поменять правила допуска россиян до Олимпиады.