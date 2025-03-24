«Боюсь их сглазить»: экс-футболист рассказал, кому желает победы в РПЛ

Бывший российский футболист Павел Мамаев заявил, что желает победы «Краснодару» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Боюсь их сглазить, но пока они в полном порядке. «Краснодару» нужно не обращать ни на кого внимания и двигаться тем же путем. Я хотел бы, чтобы в этом году «Краснодар» подарил чемпионство Сергею Николаевичу Галицкому», — сказал Мамаев.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар». У коллектива Мурада Мусаева в активе 46 очков. Также в тройке призеров располагаются «Спартак» и «Зенит» — у них по 43 балла, но «красно-белые» идут выше по дополнительным показателям.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Краснодар» разгромил медиаклуб в товарищеском матче.