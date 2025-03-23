Лидер чемпионата России разгромил медиаклуб в товарищеском матче

Лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» разгромил медиаклуб «Амкал» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «быков». Пента-трик оформил нигерийский нападающий команды Мозес Кобнан — ему удалось отличиться на 8-й, 10-й, 31-й, 44-й и 67-й минутах. Шестой гол «Краснодара» забил еще один нападающий из Нигерии Олакунле Олусегун на 90+1-й минуте. Единственный гол в составе «Амкала» забил воспитанник краснодарцев Леон Сабуа с пенальти на 45+1-й минуте.

«Амкал» три года подряд выступает в Кубке России, ни разу не вылетал в первом раунде, а в этом году дошел до четвертой стадии. Также клуб Попкова выиграл Кубок Медийной футбольной лиги и обыграл в товарищеском матче московское «Динамо» со счетом 3:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее президент «Амкала» высказался о приглашении в РПЛ или Первую лигу.