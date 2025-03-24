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17-летняя теннисистка Андреева проиграла впервые за 14 матчей

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла Анисимовой на турнире в Майами
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Rula Rouhana/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами, уступив представительнице США Аманде Анисимовой.

Матч, который длился 2 часа 51 минуту, завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Для Андреевой это поражение стало первым за 14 матчей.

В четвертом круге Анисимова сыграет с британкой Эммой Радукану.

До «тысячника» в Майами Андреева выиграла два подряд аналогичных турнира в Дубае и Индиан-Эллсе, что позволило ей подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка разгромно проиграла украинке на турнире в США.

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