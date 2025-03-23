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Российская теннисистка разгромно проиграла украинке на турнире в США

Блинкова разгромно проиграла украинке Костюк на турнире WTA в Майами
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JAMES ROSS/AAPIMAGE/Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертый раунд турнира серии WTA-1000 в Майами.

В матче третьего круга российская спортсменка проиграла представительнице Украины Марте Костюк. Встреча, которая продолжалась 59 минут, завершилась в двух сетах с результатом 2:6, 1:6.

Блинкова ни разу не сделала эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. На счету Костюк пять подач навылет, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в следующий раунд Костюк, которая занимает 29-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится с победителем пары Анна Калинская (Россия) — Джессика Пегула (США).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее украинская рекордсменка проиграла чемпионат мира.

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