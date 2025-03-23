Трусова объявила о паузе в выступлениях минимум до ноября

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в своем Telegram-канале сообщила, что берет паузу в выступлениях минимум до ноября 2025 года.

«Огромная благодарность всем людям за поддержку и все пожелания! Мы с Макаром все читаем и нам очень приятно. Меня на шоу вы, к сожалению, не увидите до ноября», — заявила Трусова.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с мужем Макаром Игнатовым в парном разряде,объявила о беременности.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Яна Рудковская ответила на вопрос, сможет ли Трусова вернуться на прежний уровень.