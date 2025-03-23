В «Феррари» прокомментировали дисквалификацию пилотов на Гран-при Китая

В «Феррари» выступили с заявлением после дисквалификации пилотов на ГП Китая

«Феррари» на своем официальном сайте прокомментировала дисквалификацию пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера по итогам Гран-при Китая.

«Выяснилось, что обе наши машины по разным причинам не соответствуют регламенту. У Шарля был очень высокий износ шин, что привело к недовесу. У Льюиса мы немного ошиблись с расчетами. Не было намерения получить преимущество. Извлечем урок», — заявили в скудерии.

Хэмилтон, Леклер, а также гонщик «Альпин» Пьер Гасли были дисквалифицированы за нарушение технического регламента на Гран-при Китая в Шанхае.

Леклер финишировал пятым, Хэмилтон — шестым, Гасли — одиннадцатым.

Гран-при Шанхая выиграл австралийский гонщик Оскар Пиастри из «Макларена». Вторым стал его партнер по команде — британец Ландо Норрис. Замкнул тройку лучших в гонке британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Ранее российский гонщик рассказал, планирует ли восстановить контракт с командой «Ф-1».