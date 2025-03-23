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Трех гонщиков «Формулы-1» дисквалифицировали из-за регламента на Гран-при Шанхая

Гонщиков «Феррари» Леклера и Хэмилтона дисквалифицировали после Гран-при Китая
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Ahmed Jadallah/Reuters

Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, а также гонщик «Альпин» Пьер Гасли были дисквалифицированы за нарушение технического регламента на Гран-при Китая в Шанхае. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Уже после завершения гонки стюарды обнаружили, что болиды, на которых участвовали Леклер и Гасли, имеют недовес, а у машины Хэмилтона был превышен допустимый износ контрольной планки скольжения под днищем. Все это — нарушение регламента, которое привело к дисквалификации всех троих.

Леклер финишировал пятым, Хэмилтон — шестым, Гасли — одиннадцатым.

Гран-при Шанхая выиграл австралийский гонщик Оскар Пиастри из «Макларена». Вторым стал его партнер по команде — британец Ландо Норрис. Замкнул тройку лучших в гонке британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее российский гонщик рассказал, планирует ли восстановить контракт с командой «Ф-1».

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