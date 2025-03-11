Российский гонщик рассказал, планирует ли восстановить контракт с командой «Ф-1»

Российский гонщик Никита Мазепин не считает возможным восстановление контракта с командой «Формулы-1» «Хаас», за которую он ранее выступал. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Желание вернуться в «Формулу-1» меня не покидало. Мне не так важно, в какую команду возвращаться. Потому что когда ты не в «Ф1», первичная цель — попасть хоть куда-то. Честно скажу, что не вижу это возможным, потому не трачу свои энергоресурсы на то, чтобы об этом думать», — сказал Мазепин.

Никита Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании после начала СВО на Украине. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», которую спонсировала компания его отца Дмитрия Мазепина. Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств компании Мазепина-старшего. На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке. Европейский суд наложил на Никиту санкции и затем трижды продлевал их. При этом позже ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Никиты. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе. В марте 2024 года Европейский суд объявил о снятии санкций со спортсмена.

Ранее Мазепин признался, что мечтает вернуться в «Формулу-1».