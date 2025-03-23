Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна вторая пара плей-офф КХЛ на Западе

В первом раунде плей-офф КХЛ сыграют ЦСКА и минское «Динамо»
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Стала известна вторая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина сыграют московский ЦСКА и минское «Динамо».

Это стало известно после того, как завершились первые две встречи дня, где ЦСКА обыграл «Витязь» (2:1), а «Спартак» — «Ладу» (3:2 OT). Таким образом, по итогам регулярного чемпионата ЦСКА и минское «Динамо» займут 4-5 места.

По окончании встречи «Сочи» — «Динамо Минск» станет известно, где стартует серия. После первого периода минчане ведут со счетом 2:0.

На данный момент в таблице Западной конференции ЦСКА занимает четвертое место с 85 баллами, а «Динамо» Минск — пятое с 84 очками.

Ранее также определилось, что на Западе сыграют ярославский «Локомотив» и «Торпедо». В первом раунде Восточной конференции между собой сыграют екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс», а также магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Александр Овечкин заявил, что хочет сыграть в матче между КХЛ и НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами