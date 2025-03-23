Стала известна вторая пара плей-офф КХЛ на Западе

Стала известна вторая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина сыграют московский ЦСКА и минское «Динамо».

Это стало известно после того, как завершились первые две встречи дня, где ЦСКА обыграл «Витязь» (2:1), а «Спартак» — «Ладу» (3:2 OT). Таким образом, по итогам регулярного чемпионата ЦСКА и минское «Динамо» займут 4-5 места.

По окончании встречи «Сочи» — «Динамо Минск» станет известно, где стартует серия. После первого периода минчане ведут со счетом 2:0.

На данный момент в таблице Западной конференции ЦСКА занимает четвертое место с 85 баллами, а «Динамо» Минск — пятое с 84 очками.

Ранее также определилось, что на Западе сыграют ярославский «Локомотив» и «Торпедо». В первом раунде Восточной конференции между собой сыграют екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс», а также магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Александр Овечкин заявил, что хочет сыграть в матче между КХЛ и НХЛ.