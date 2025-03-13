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Стала известна первая пара плей-офф КХЛ

В КХЛ определилась первая пара плей-офф — «Локомотив» и «Торпедо»
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Официальный сайт ярославского «Локомотива»

Стала известна первая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде кубка Гагарина между собой сыграют ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо».

Об этом стало известно после того, как 13 марта в матче регулярного чемпионата череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» со счетом 5:4.

Таким образом, «Торпедо», идущее на восьмой строчке Западной конференции с 70 баллами, не сможет подняться выше в таблице. Ранее «Локомотив» досрочно выиграл в этой части таблицы.

Первый матч в этой серии запланирован на 27 марта в Ярославле.

Ранее «Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном звонке в жизни.

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