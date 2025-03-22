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Стали известны еще две пары плей-офф КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом», «Металлург» — с «Авангардом» в плей-офф КХЛ
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились еще две пары плей-офф. В первом раунде Восточной конференции между собой сыграют екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс», а также магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

Это стало известно после того, как казанский коллектив одолел на выезде «Сибирь» в овертайме со счетом 3:2. Таким образом, по завершении всех 68 игр регулярного чемпионата «Ак Барс» набрал 87 баллов, по дополнительным показателям обогнал омский «Авангард» (68 очков) и занял пятое место. «Автомобилист» в последнем матче обыграл «Металлург», набрал 89 очков и занял четвертое место. У магнитогорцев — 90 баллов и третья строчка.

Серия между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» стартует в Екатеринбурге, а «Металлург» и «Авангард» начнут в Магнитогорске. Матчи стартуют 26 марта.

Эти пары стали первыми известными в Восточной конференции. Ранее определилось, что на Западе сыграет «Локомотив» и «Торпедо».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном звонке в жизни.

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