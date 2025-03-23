Тренер сборной России заявил, что Матвей Сафонов перерос Россию

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов перерос Россию, передает «Чемпионат».

«Как я оценю рост Сафонова? Если бы он не вырос, не смог бы играть на высоком уровне, потому что разница большая. Он уже перерос Россию», — сказал Кафанов.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Сафонов не был вызван на мартовские матчи сборной России.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. 10 декабря кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее жена Сафонова пошутила о свадьбе.